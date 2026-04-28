今季のチェルシーは二度、指揮官が交代している。プレミアリーグで優勝争いに絡めずにいた１月にエンツォ・マレスカ監督が退任し、リアム・ロシニア監督を招聘。新体制では序盤こそ公式戦５連勝を飾るなど好スタートを切ったが、徐々にペースダウン。４月21日のプレミアリーグ第34節でブライトンに０−３で敗れ、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫した翌日、ロシニア監督も任を解かれた。今季終了まではカラム・マクファーレ