広島市安佐南区で停車していた高速バスの車内で、ナイフを所持したとして現行犯逮捕された男が乗客を監禁した容疑で再逮捕されました。 山口県防府市に住む容疑者の男（６１）は２７日午前５時２５分ごろから約２５分間、高速バスの車内に乗客１７人を監禁した疑いが持たれています。 容疑者の男は「場所など細かいことは分からないが、ナイフは持っていた」と供述しているということです。 男は東京から山口に向かう高速バ