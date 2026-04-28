インド・ニューデリーの路上をバイクで走る「ブリンキット」の配達員（手前）＝13日（共同）【ニューデリー共同】インドの即時配達サービス業者が乱立し、戦国時代の様相を呈している。食品や日用品を注文から10分ほどの短時間で素早く届けるのが特徴だ。しかしスピード優先で配達員の安全や働き方に無理が生じる恐れがあり、政府は「10分配達」をアピールするような過剰な競争にブレーキをかけた。即時配達の利用者は酷暑の夏