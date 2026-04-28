◇パ・リーグ西武1―2日本ハム（2026年4月28日ベルーナドーム）西武のドラフト2位左腕・岩城颯空がプロ初黒星を喫した。同点で迎えた9回から2番手で登板。相手の4、5番から簡単に2つアウトを奪うも6番・カストロに左中間へ決勝ソロを被弾した。カウント2―1から真ん中に入った148キロの直球を捉えられ、「やはり自分が苦しい感じの攻め方というか、カウントになってしまったのが苦しかったかなと思います。あの一球が