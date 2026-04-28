日本財団からの発表です。【映像】日本財団からの発表「助成事業における不適切事案への対応について当財団が助成を行った特定非営利活動法人フローレンスによる事業において、助成金の取扱いに関し不適切な対応が確認されました。本件について当財団で事実関係の確認を行った結果、取得物件に関する当該団体の手続きにおいて、当財団への事前の相談なく担保（根抵当権）設定を行っていたこと、また、同一施設において複数の補助