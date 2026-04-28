岩手・大槌町の山林火災は発生から7日目です。27日に続き現地では雨が降っていて、町は火の勢いについて「おおむね制御下にある」との見方を示しています。発生から7日目となった山林火災は、県と町によりますと、28日午前7時時点の焼失面積は小鎚地区と吉里吉里地区周辺で27日より15ヘクタール拡大し、合わせて1633ヘクタールとなっています。大槌町では27日、山林火災の発生以降、弱いながらも初めての雨が降り、町は「火の勢い