◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルトの内山壮真内野手（２３）が２８日、今季初めて１軍に合流した。内野にコンバートされ、中軸候補として迎えた今季は、２月のキャンプ中に左脇腹の張りを訴えて出遅れていたが、順調に回復。ファームでは、２２試合に出場し打率２割８分８厘、３本塁打を記録し「いつ呼ばれてもいいようにしっかり準備してきました」と気合十分だ。チームは２位と好調。池山監督から