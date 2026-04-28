元乃木坂４６メンバーで女優の堀未央奈が２８日までにＳＮＳを更新。一人旅で韓国を訪れたことを明かした。インスタグラムに「韓国一人旅だけどたくさんの友達に会えた」と書き出し、デコルテがあらわになった長袖トップス姿でビールや韓国料理を楽しむ様子などをアップ。「旅は私の人生で大事な時間これからもいろんなところいきたい」と語った。この投稿にはファンから多くの「いいね！」が寄せられている。