◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラＤ）ソフトバンクは笹川吉康外野手を今季初めて出場選手登録した。ファームでは１９試合に出場して、打率２割６分７厘、３本塁打、１０打点。小久保監督は２６日に「イヒネを（登録抹消して）ファームに行かせて打席に多く立たせて。吉康の状態がいいので合流します」と入れ替えの理由を明かしていた。プロ６年目、２３歳の笹川は体格や打撃フォームなどから「ギータ２