◆ファーム・リーグソフトバンク０―１ロッテ（２８日・タマスタ筑後）ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグのソフトバンク戦の７回に２番手で登板し、１回１４球を投げて１安打、２奪三振、無失点。ファーム３試合目の登板で初めて無失点で切り抜けた。先頭の山本に左前安打を許すなど無死二塁のピンチを招いたが、高橋を空振り三振、広瀬を空振り三振、オスーナを一飛に仕留めて得点