ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（ともに木下グループ）組が２８日、都内で引退会見を開いた。バックボードには木下グループのロゴと共に映画「マイケル」の文字が映し出されて、話題となっている。映画「マイケル」（トレーニング・デイ監督）は、「スリラー」など数々の名曲と、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで、世