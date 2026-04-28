28日午前、屋久島に向かっていたがあり、漂流状態となりました。 船はえい航されて、先ほど鹿児島港に入港しました。 （記者）「垂水フェリーに乗っています。あちらに見えるのがフェリー屋久島2です。ワイヤーのようなものが確認され、えい航されているのが見えます」 「発電機が故障した」鹿児島湾で漂流状態 鹿児島海上保安部などによりますと、フェリー屋久島2は、28日午前8時半に鹿児島港を出