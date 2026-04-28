あす29日からゴールデンウィークです。30日と5月1日を休めば8連休という方もいるかもしれません。みなさんの予定は？鹿児島中央駅で聞きました。 「今から行きます、ベトナム」 県外から鹿児島へ遊びに来た人も多く見受けられました。 （千葉から）「きょう鹿児島に来た。（桜島を）レンタカー借りて一周まわる」 （福岡から）「ジンベエザメが見たくて」 （東京から）「指宿の砂蒸し風呂に入った」