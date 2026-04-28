いちき串木野市で、串木野浜競馬が行われました。 浜辺を勇壮に走る馬の姿やユーモラスなレースもあり、盛り上がりました。 いちき串木野市の春の名物行事、「串木野浜競馬大会」が開かれました。浜競馬は昭和30年代、馬がまだ輸送の主力をなしていたころ、荷馬車組合が花見の余興にしたのが始まりです。 コースは吹上浜の一角、照島海岸のおよそ1500メートルを利用して行われます。 軽種（競走