はんぺんと野菜をフライパンで炒めて作る、手軽なピザ風おかず。ブロッコリーやコーンの彩りに、マヨネーズとチーズのコクがよく合い、肉なしでも満足感のある仕上がりに。おつまみにもぴったりの一品です。はんぺんの玉ねぎマヨチーズ焼き材料（2人分）はんぺん（大）……1枚（約135g）ブロッコリー……1/2株（約150g）ホールコーン缶詰（85g入り）……1缶玉ねぎ……1/2個（約100g）ピザ用チーズ……50g〈A〉マヨネーズ……大さじ