【モデルプレス＝2026/04/28】女優の内山理名が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。筍料理を公開した。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「お店みたい」筍料理2品＆生めかぶ並ぶ食事◆内山理名、筍料理披露内山は「山と海から春の恵み」「友人が掘ってきてくれた筍で、春巻きと筍ごはん この時期にしか出回らない、大好きな生めかぶ！」とコメントし、きつね色に揚がった春巻き、筍ごはん、生めかぶの写真を投稿。続けて