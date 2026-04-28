福岡市議会の主要会派が博多駅周辺や天神・大名地区の全面禁煙に向けた条例改正案をまとめ、6月議会への提出に向けて最終調整していることが分かりました。福岡市の条例では、博多駅周辺や天神・大名地区での道路上の「歩きたばこ」や自転車で走行中の喫煙が禁止されています。市議会の主要会派は受動喫煙防止などの観点から、規制の対象外となっている公園や広場を規制に加え、指定の喫煙所を除いて全面禁煙とする条例改正案の原