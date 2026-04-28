円高は一巡、植田日銀総裁は６月利上げを明言せず＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見が続いている。総裁は次回６月の会合での利上げ検討について明言していない。「６月よりもう少し先のデータで物価上昇が表れる可能性」「場合によっては利上げという判断もあり得る、ホルムズ海峡閉鎖中の利上げで」などと述べるにとどまっている。 為替市場では円高の動きが一巡している。ドル円は159.40付近へと反発し、前日NY終