メインシナリオ…もみ合いながら緩やかに上値を追う動きを見せている。10日線や転換線などに支持されて、上昇基調で推移するとみられる。その場合、115が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、116円の節目、117円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの117.58を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の113.85、4月20日の安値112.99、基準線の111.75、4月13日の安値111.58、一目均衡表の雲の