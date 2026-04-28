4月28日、殺人の疑いで再逮捕されたのは、宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者（35）です。警察によりますと甲斐容疑者は、今年3月23日夜から24日未明までの間に、長野県阿南町内、またはその周辺で、母親の首を絞めて殺害した疑いです。甲斐容疑者は「殺害したことは間違いない」と、容疑を認めているということです。甲斐容疑者は、3月24日ごろ、阿南町の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで、すでに4月6日に逮捕されています。そ