近本離脱…藤川監督の手腕に注目巨人が中日、DeNAとの5試合を4勝1敗と勝ち越して、貯金を今季最多の4とし、首位の阪神に1.5ゲーム差となった。【写真】阿部監督が処遇に悩む？「2人の37歳選手」中日は野手だけでも岡林勇希、上林誠知にミゲル・サノー、福永裕基と故障者続出のチームだ。巨人は2連勝したが、その中日がヤクルトに3連勝した。ヤクルトはそのうちに落ちてくるとは思っていたし、阪神が首位に浮上すると見ていた