JRA育成の2歳馬調教セリ「第22回JRAブリーズアップセール」が28日、中山競馬場で行われ、上場番号19番の牡馬「ウインアルエット2024」が、同セール史上最高額となる9020万円（税込み）で落札された。父は今週の天皇賞・春に出走するアドマイヤテラなど、産駒が今年に入って重賞5勝と絶好調のレイデオロ。激しいコールの応酬の末、秋元竜弥氏が競り落とした。セリに同行し、同馬を預託される村田師は「馬体が大きいけど軽い走