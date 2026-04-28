■MLBドジャース5×ー4マーリンズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのマーリンズ戦で今季6度目の先発、5回、87球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振4、四死球4、失点4（自責点3）。今季ワーストの4四球で4失点、連続QS（クオリティスタート）は5試合でストップしてしまった。チームは9回2死から逆転サヨ