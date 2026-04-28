元オリックスの井戸伸年氏（49）が中学硬式野球の「PONY（ポニー）U12」日本代表監督に就任したことが28日、分かった。今回、米国の野球団体「PerfectGame（パーフェクトゲーム）」の国際大会「アジアチャンピオンシップ」に参戦することが決定。同大会は6月8日から中国（天津）に開催される。既にポニーリーグ各連盟で代表選手の選考会を実施。また、「アジアチャンピオンシップ」を勝ち進めば9月25日から米国・フロリダで