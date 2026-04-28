28日午後4時24分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市、十和田市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、そ