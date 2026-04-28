お笑いコンビ「アンタッチャブル」柴田英嗣（50）が、27日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演し、若手時代の車にまつわるエピソードを明かした。出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの「バイきんぐ」小峠英二とトークする番組。柴田は19歳の時に運転免許を取得し、初愛車はスズキ・ワゴンRだったという。そこから7台を乗り換え、現在はメルセデス・