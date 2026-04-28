山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月23日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして渡邊圭祐と山添寛（相席スタート）が出演した。歓送迎会シーズンということで、今回番組では、2次会で異性をトリコにする“あざとモンスター”たちを特集。その1人のあざと女子のテクニックに、山添はときめきすぎるあまり、まさかの失態を犯して…。【