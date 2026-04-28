加茂市は28日、議会中に体調不良で緊急搬送され「急性大動脈解離」と診断され入院していた加茂市の藤田明美市長について、28日午後に退院したと発表しました。市によりますと、長岡市内の病院に入院していた藤田市長は順調に回復し、無事退院したと市長本人から副市長へメールで連絡があったということです。今後は自宅療養しながら、まずはリモートで公務を行い、体調を見ながら本格復帰を目指すということです。藤田