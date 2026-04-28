4月28日（現地時間27日、日付は以下同）、NBAはロサンゼルス・レイカーズのマーカス・スマートとルーク・ケナードに罰金処分を科したことを発表した。リーグによれば、スマートは「審判の公正さを疑った」として3万5000ドル（1ドル＝159円換算で約557万円、為替換算は以下同）、ケナードは「レフェリーに対して不適切な言葉を発した」として2万5000ドル（約398万円）が科