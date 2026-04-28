ヒビノがこの日の取引終了後に、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。また、株式分割に伴い株主優待制度に分割後の１００株以上２００株未満の株主に対する優待を設け、株主優待ポイントを保有期間３年未満で１０００ポイント、３年以上で２０００ポイントをそれぞれ提供する。 また、