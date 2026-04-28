２８日の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の主力銘柄の一角に売りが出て、日経平均は下値を試す展開となり終値で６万円台を割り込んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比６１９円９０銭安の５万９９１７円４６銭と３日ぶり大幅反落。プライム市場の売買高概算は２６億７８１０万株、売買代金概算は９兆４８１９億円。値上がり銘柄数は１２８８、対して値下がり銘柄数は２４９、変わらずは３４銘柄だった。 きょうの東