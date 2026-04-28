三菱電機は２８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６兆２０００億円（前期比５．２％増）、最終利益予想は４７５０億円（同１６．５％増）とした。中東情勢による原油由来の原材料・物流費の高騰を織り込みつつも、インフラ部門の防衛システムやインダストリー・モビリティ部門のＦＡシステムの事業規模拡大、ライフ部門のビルシステム及び空調