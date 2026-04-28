KAWAII LAB.が、応援広告プラットフォーム『CheerSPOT』（チアスポット）とのコラボレーション企画『KAWAII LAB.日本ジャック計画！！』を始動した。 （関連：KAWAII LAB.全グループがKアリーナ横浜に集結ブームからカルチャーへ――新時代への到達を示した4周年の祭典） 本企画は、『CheerSPOT』でスマホ充電レンタルサービス“CHARGESPOT”のデジタルサイネー