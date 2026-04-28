ＪＲ東海がこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高１兆９９３０億円（前期比０．７％減）、営業利益７０２０億円（同１５．４％減）、純利益４４７０億円（同１９．１％減）を見込む。 運輸部門で大阪・関西万博の開催に伴う増収効果がなくなることに加えて、労務費などの上昇に伴う費用の増加が利益圧迫する。なお、２６年３月期決算は、売上高２兆６２億円（前の期比９．５％増）、営業