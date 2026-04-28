鹿児島ユナイテッドFCは28日、徳重剛氏(48)が再び代表取締役に就任したことを発表した。公式サイトによると、株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクトが24日に開催した株主総会およびその後の取締役会で、代表取締役の交代について決議。現職だった湯脇健一郎氏から3日の取締役会で辞任の申し出があり、後任として徳重氏が改めて代表取締役に就任することになった。湯脇氏は今後も取締役としてクラブ運営に携わるという。徳