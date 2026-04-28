腕をまくったときや羽織りを脱いだ瞬間、ふと目に入る肌の質感で“年齢の印象”が変わると感じたことはありませんか？しっかり保湿しているのに、どこかカサつく、ハリがない…。それは単なる乾燥ではなく、ターンオーバーの乱れやくすみなど、複合的な要因が重なっているサインかもしれません。大人のボディケアは「潤すだけ」から一歩進めることが鍵です。“落とすケア”が足りていない。毎日使える角質ケアで質感を底上げまず見