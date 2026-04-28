言葉ではわからなくても、なぜか男性の想いが伝わってくる瞬間。それは“視線や表情”に男性の本音が出ているからかもしれません。男性は本命相手に対して、無意識に反応が変わります。視線が“自然と向く”男性は本命相手には、意識していなくても視線が向きやすくなります。会話していないときでも、ふとした瞬間に目で追っている。この“無意識の視線”は、ごまかしにくいポイントです。表情が“やわらぐ”男性は本命相手といる