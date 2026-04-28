「CP+2026」の会場の様子（運営事務局提供） 一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、2月26日（木）から3月1日（日）にかけてパシフィコ横浜で開催された「CP+2026」の実施報告書を公開した。4日間の総来場者数は5万8,294人を記録し、前回の5万5,791人を約2,500人上回る結果となった。 ～CP+2026の記事一覧はこちら～ 会期中の来場者内訳は、初日が1万29人、2日目が1万3,483人、3日目が1万9,499人