同じように忙しく過ごしているはずなのに、なぜかあの人はいつも軽やかに見えるし、疲れた印象を一切感じさせない。周りにそんな人いませんか？40代以降は、体調そのものよりも“どう見えるか”が印象に直結しやすくなるもの。でも実は、元気に見える人と疲れて見える人の差は、ほんの少しの習慣と状態にあります。“元気そうに見える人”の共通点元気に見える人は、常に体調がいいわけではありません。それでも軽やかに見えるのは