それまで普通だったのに、男性との急に距離が近くなる。連絡が増えたり、会う頻度が上がったり。その変化に戸惑った経験はありませんか？男性が一気に距離を縮めるとき、そこには“気持ちが動いたきっかけ”があります。失うかもしれないと感じたとき男性が本気になるきっかけとして多いのが、「このままだと離れるかもしれない」と感じた瞬間。女性からの連絡の頻度が落ちたり、女性に距離を取られたりしたときに、急に積極的にな