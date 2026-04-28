神栄 [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:15)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→17.2億円(前の期は14.3億円)に1.5％上方修正し、増益率が18.8％増→20.5％増に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の15.5億円→13.4億円(前の期は13.2億円)に13.2％下方修正し、増益率が17.3％増→1.9％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社