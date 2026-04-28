大光銀行 [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の40.3億円→40.6億円(前の期は38.9億円)に0.7％上方修正し、増益率が3.6％増→4.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.3億円→16.6億円(前年同期は12.1億円)に1.8％増額し、増益率が35.0％増→37.4％増に拡