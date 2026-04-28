相鉄ホールディングス [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.5％増の356億円になったが、27年3月期は前期比8.4％減の327億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を65円→70円(前の期は65円)に増額し、今期も70円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の70.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年