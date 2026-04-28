日本精化 [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.9％増の55.7億円になり、27年3月期も前期比7.7％増の60億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を94円→98円(前の期は74円)に増額し、今期も前期比6円増の104円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同