南海辰村建設 [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.6％増の28.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比15.6％減の24.1億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を6円→8円(前の期は6円)に増額し、今期も8円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％増の10.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.1％→8.8