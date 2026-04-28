日本興業 [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.4％増の8.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比14.8％減の7億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を45円→55円(前の期は40円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当45円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.4％減の3.1億円に減り、売上営業利益