彼のことが好き。でも、自分が本命なのか、それとも都合のいい存在なのか…そんな不安を感じることってありますよね。言葉では本心が見えにくい分、大切なのは「彼の行動」に目を向けること。そこで今回は、男性が“本命女性”にだけ見せる優しさを紹介します。体調や都合を自然と気遣ってくれる「無理してない？」「今日は疲れてない？」と、あなたの体調や気分を気にかけてくれるのは、本命サイン。自分の欲より、あなたのコンデ