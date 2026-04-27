「男性はメイクより髪を見ている」――実はこの言葉、近年の恋愛トレンドでも注目されているポイントの１つ。実際、男性にアンケートすると、清潔感や魅力を感じさせる女性の特徴として、“髪の美しさ”が上位に挙げられることもしばしばです。そこで今回は、男性が無意識にチェックしている“髪”のポイントを解説します。意外と男性は「髪型が似合っているか？を見ている男性は意外と冷静に「髪型が似合っているかどうか」を見て