女性の中には気付かぬうちに彼氏依存になってしまう人がいますが、依存関係になることには関係の悪化を招くきっかけになることも。そこで今回は、「彼氏依存」にならない方がいい理由について解説します。｜公私において支障が出てくるから彼氏に依存し過ぎると、公私において支障が出てくることも。例えば、彼と一緒にいたいあまりに仕事を休みがちになったり、彼との別れがチラついた時、不安で何も手がつかなくなってしまったり