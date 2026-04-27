不倫すると、「彼しかいない気がする」と自然に思い込んでしまう女性は少なくありません。周りが見えなくなるほど相手への気持ちが強くなるのは決して特別なことではありません。実は不倫関係では起きやすい心理のひとつです。接触の少なさが“特別感”を強める不倫関係だと会える時間が限られている分、その時間の印象は濃く残ります。日常的に関わる関係よりも、感情の密度が高く感じられやすいのです。その結果、「他には代わり